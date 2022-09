Stand: 12.09.2022 09:30 Uhr Maleschen bi’t Flüssiggas

Düütschland will jo nich mehr vun Russland afhängig ween, wat dat Gas angeiht. Hölpen dorbi schüllt Flüssiggasterminaals in Hamborg. Plaant is, dat se vun’t Fröhjohr af an in Moorborg boot warrt. Man dat gifft woll Maleschen: Wat dat Avendblatt schrifft, find Hamborg keen, de dat bedrieven will. Dor müssen Massen vun Slick wegbaggert warrn un Bedrieven in’n Haven, de weren afschneden un kunnen dorgegen klagen. De gröne Ümweltsenater Jens Kerstan, de hett den Bund nu na Hölp fraagt. //Stand 12.09.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.09.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch