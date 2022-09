Stand: 12.09.2022 09:30 Uhr Stroom un Water in de Ukraine

In'n Oosten vun de Ukraine gifft dat vele Explosionen un in groten Delen is ok de Stroom weg. Regionen as Charkiw un Donezk sünd - wat Präsident Wolodymyr Selenskyj - seggt komplettemang ahn Stroom. In en poor Delen vun’t Land geev dat ok Maleschen mit de Waterversorgen. Vöraff harrn sik russ’sche Truppen ut en poor Regionen torüchtrocken. De Ukraine meent, dat Russland nu as Vergellen wichtige Infrastruktur angrepen hett. //Stand 12.08.2022 Kl. 9:30

