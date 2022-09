Stand: 12.09.2022 09:30 Uhr Maleschen op’n Boo

Keen Materiaal, keen Arbeiders – op’n Boo gifft dat graad ornlich Maleschen. Liekers kaamt se goot vöran mit de groten Projekten in Hamborg. Düsse Week gifft dat glieks dree Richtfesten: In‘t Överseequarteer in de Havencity bi’t „Eleven Decks“ mit mehr as 300 Luxus-Wahnungen. Bavento bi’t Düütschlandhuus an’n Göösmarkt un in de City-Noord bi’n Ipanema-Bo. //Stand 12.09.2022 Kl. 9:30

