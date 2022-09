Stand: 12.09.2022 09:30 Uhr Tennis

De US-Open hett dütt Johr de span’sche Tennisstar Carlos Alcaraz wunnen – in veer Sätz gegen den Norweger Casper Ruud. Mit sien 19 Johr is he nu de jüngste in de Tennis-Geschicht, de op Platz een in de Weltranglist is. //Stand 12.09.2022 Kl. 9:30

