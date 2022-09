Stand: 09.09.2022 13:00 Uhr Düsse Week: Schohhändler Görtz is in’e Kniep

Hamborger Schohhändler Görtz is vun’t Geld her in’e Kniep un bruukt nu en Plaan, woans dat Ünnernehmen wedder op Kurs bröcht warrn kann. Dat is Dingsdag düsse Week vördag kamen. De Muddersellschop hett en sonöömt "Schutzschirmverfohren in Egenverwalten" bandraagt. För de tokamen dree Maand kriegt de 1.800 Lüüd, de bi Görtz arbeiden doot, jümehr Geld nu eerstmal vun’e Arbeitsagentur. Wat dor nu villicht ok Arbeitsplätz op’t Speel stahn doot, dat is noch nich rut. De Filialen von Görtz in Hamborg, annerswo in Düütschland un in Österriek blievt aver open. Ok online geiht de Verkoop eerstmal wieder.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 10.09.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.09.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch