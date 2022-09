Stand: 09.09.2022 13:00 Uhr Düsse Week: Stormflootsirenen hebbt huult un gaht

De Stormflootsaison kann kamen. Dunnersdag düsse Week hett de Binnenbehöörd de Stormflootsirenen utprobeert un allens is glattlopen. Dat is dat, wat för de Binnenbehöörd dorna bi rutsuert ist. Dat heet: all hunnertdreeuntwintig Hoochleistungssirenen hebbt huult. Ok de Böllerschussanlaag rund üm den Haven un ok de Warn-Apps hebbt se test.

