Stand: 09.09.2022 13:00 Uhr Düsse Week: Queen Elisabeth II. is doot

De Truer op’e ganze Welt is groot: Queen Elisabeth II. is düsse Week in’t Öller vun 96 Johr op Slott Balmoral in Schottland storven. Ehr öllste Söhn Charles is dormit nu automaatsch König. He nööm un lööv de verstorben Monarchin in en Bescheed as en "geschätzten Souverän un en Mudder, de een veel leev harr". Vele Staats- un Regerensböversten hebbt jümehr Mitgeföhl to’n Utdruck bröcht. De Wöör vun Bunnspräsident Frank-Walter Steinmeier weern: "Ehr Doot is en depen Insnitt, dat Enn vun een Epoch".

