Stand: 09.09.2022 09:30 Uhr Na Königin Elisabeth ehrn Dood

De Truer överall op de Welt is groot. Königin Elisabeth II is güstern mit 96 Johr op Slott Balmoral in Schottland dootbleven. Ehr öllste Söhn Charles warrt noch vundaag to'n ne'en König utropen. In en Mitdelen hett he de Monarchin as „schätzten Souverän un en Mudder, de een dull leev hatt hett“ würdigt. Bunnspräsident Frank-Walter Steinmeier sä: Ehr Dood is en groten Insnitt, dat Enn vun en Epoch. // Stand 09.09.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.09.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch