Fordern na Entlasten wegen Gaspriesen

Stand: 09.09.2022 09:30 Uhr

Stroom un Gas warrt jümmer dürer. Dor hebbt ok de sozialen Inrichtens in Hamborg to lieden. Kunn ween, un bald mööt masse üm jemehr Existenz bangen. Dat sä de Paritäätsche Wollfohrtverband un verlangt nu en Entlastenspaket. Finanzsenater Andreas Dressel reekt dormit, dat he för de Hölp poor Millionen Euro praat hollen mutt. Inrichtens köönt denn Andrääg op Toschüss stellen. Vörschüss warrt dat nich geven, meen Dressel. Man se wüllt keen Inrichten in’n Regen stahn laten. // Stand 09.09.2022, Kl. 9:30

