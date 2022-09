Stand: 09.09.2022 09:30 Uhr Streik bi Kitas

Dat kunn ween un in masse Elvkinner-Kitas blifft vundaag de Köök koolt. Verdi röppt de Huuswirtschopskräft vundaag to'n Warnstreik op. De Warkschop verlangt teihn Perzent mehr Geld. Wat Verdi seggt, warrt de Lütten mit Eten vun anner Firmen vun buten versorgt. De städt'sche Kita-Bedriever Elvkinner is mit meist 200 Inrichtens de gröttste Anbeder in Hamborg. // Stand 09.09.2022, Kl. 9:30

