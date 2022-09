Stand: 09.09.2022 09:30 Uhr Weniger Corona-Infekschonen

Dat gifft woll jümmer weniger Lüüd, de sik mit Corona ansteken doot. Wat dat Robert-Koch-Institut seggt, gifft dat dor poor Henwiesen op. De Tall vun Minschen, de akut an de Atenweeg, krank sünd liggt op dat Niveau vun de Vörjohrn. Dat gifft weniger Utbröök in medizin'sche Inrichtens un in Olen- un Pleeghüüs. Üm un bi 700 Patienten liegt opstunns mit en Corona-Infekschoon op en Intensivstatschoon. So wenig weern dat toletzt in'n Juni. // Stand 09.09.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.09.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch