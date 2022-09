Stand: 09.09.2022 09:30 Uhr Sworen Unfall in Billbrook

Bi en sworen Unfall in Billbrook sünd vunmorgen söss Minschen an't Lief to Schaden kamen. Dor is op en Krüzen in de Wöhlerstraat en Laster mit en lütten Bus tosamenstött. En Doktersch, de dor per Tofall vörbi keem kunn eerste Hölp leisten. An de Krüzen is woll siet güstern de Ampel utfullen. // Stand 09.09.2022, Kl. 9:30

