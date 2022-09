Stand: 09.09.2022 09:30 Uhr Radiopries

In Hamborg hebbt se güstern de besten Sennens un Stimmen in't Radio ehrt. In negen Kategorien hebbt se den Düütschen Radiopries vergeven. Wunnen hett ünner anner'n Martina Schönherr vun't NDR Programm NJOY. Se is as beste Moderatorsche utteekt worrn. // Stand 09.09.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.09.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch