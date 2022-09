Stand: 09.09.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag hebbt wi beten Nevelsupp mit Wulken man ok poor Sünnenstrahlen. Un laterhen kann’t ok mal de een oder anner Flaag bi bet to 21 Graad geven.

Morgen geiht de Dag ok eerstmal mit Nevel los. Un ok door mööt wi mit beten Regen bi bet to 20 Graad reken. // Stand: 09.09.2022, Kl. 9:30

