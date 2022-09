Stand: 08.09.2022 09:30 Uhr Hamborg mit Rekordhuusholt

In de tokamen twee Johr arbeidt Hamborg mit en Rekordhuusholt. De Senat plaant mit Utgaven bummelig bi sövenundörtig Milliarden Euro rüm – so hooch sünd se nienich ween. In de Börgerschop geev dat güstern al en Debatt över'n Plaan, un de Oppositschon harr veel to bekritteln: Dat weer allens nich op lang Tiet dacht, harr en verkehrten Fokus, un dat weer ok nich nog Geld, üm wat gegen de Krisen to maken, mit de wi in düsse Tiet graad to doon hefft. | Stand 8.9.2022 Kl. 9:30

