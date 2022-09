Stand: 08.09.2022 09:30 Uhr Licht ut bi de Bäckers

Dat de Priesen graad to hooch sünd, dat wüllt vundaag ok de Bäckers wiesen. In jümehr Ladens in heel Noorddüüütschland schall dat Licht utblieven. Ahn Hülp weren veel Bäckers knapp dorvör, dat se dichtmaken müssen, heet dat. | Stand 8.9.2022 Kl. 9:30

