Stand: 08.09.2022 09:30 Uhr Energiepolitik in'n Bunnsdag

Üm de Energiepolitik geiht dat vundaag ok in'n Bunnsdag. Bunnsweertschopsminister Robert Habeck warrt dor sien Plaans verdeffenderen. Un de Politikers stimmt ok noch över de ne'n Corona-Regeln in'n Harvst af. Vun Oktober af an schüllt de Länner sik sülms utsöken, wat se wedder en Maskenplicht bruukt – to'n Bispeel in Restaurangs. | Stand 8.9.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.09.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch