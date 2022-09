Stand: 08.09.2022 09:30 Uhr Test vun de Stormflootsirenen

Vundaag Klock ölven warrt dat in Hamborg luut. To'n Beginn vun de Flootsaison warrt de Stormflootsirenen test. Ok de Bölleranlaag üm'n Haven rüm is mit dorbi. De Stadt warrt Viddel vör ölven ok noch mal över Apps op'n Test-Alarm henwiesen. Üm Viddel vör twölf gifft dat denn en Ton, de en hele Minuut lang is – un denn is de Test vörbi. | Stand 8.9.2022 Kl. 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch