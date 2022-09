Stand: 07.09.2022 09:30 Uhr Görtz is in’e Kniep

De Hamborger Schohhändler Görtz is vunwegen dat Geld her in’e Kniep. De Muddersellschop hett nu den Andrag för en Insolvenz-Verfohren stellt. För de tokamen dree Maand kriegt de 1.800 Lüüd, de dor arbeiden doot, jümehr Geld nu eerstmal vun‘e Arbeitsagentur. Wat dorna denn welk vun de Jobs villicht ok streken warrt, dat weet een nu noch nich. Bi Görtz sünd de Ümsätz dull wat na ünnen gahn. So as dat Management dat seggt, liggt dat ok an den Krieg in’e Ukrain, de hoge Inflatschoon un de Energiepriesen, de na baven gahn doot.

// Stand: 07.09.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.09.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch