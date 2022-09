Stand: 07.09.2022 09:30 Uhr Synagoog kann boot warrn

In dat Hamborger Grindelviddel kann nu en Synagoog boot warrn. Dat is bi en Studie bi rutsuert, de in’t Raathuus vörstellt worrn is. All Parteien in’e Börgerschop finnt dat Projekt goot. CDU un AfD verlangt aver mehr Tempo. De Neebo schall genau an de Steed henkamen, an de ok de Bornplatz-Synagoog stahn hett, de fröher vun‘e Nazis twei maakt worrn is.

// Stand: 07.09.2022, Kl. 9:30

