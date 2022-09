Stand: 07.09.2022 09:30 Uhr AKW-Katastrooph is mööglich

Bi dat Atomkraftwark Saporischschja in’e Ukrain kunn dat en Katastrooph geven. Dorför wohrschaut de Internatschonale Atom-Energiebehöörd in en Bericht to den Tostand vun de Anlaag. Op de Gegend rund üm dat Atomkraftwark is ümmer wedder op schaten worrn. De Vereenten Natschonen verlangt nu vun Russland un de Ukrain, dor bannig nödig en Zoon intorichten, wo nich kämpft warrt.

// Stand: 07.09.2022, Kl. 9:30

