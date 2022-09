Stand: 07.09.2022 09:30 Uhr Stütt ok för Lüüd mit Pension

Nich blots de Lüüd, de en Rent kriegen doot, de schall vun’t Geld her wat vun jümehr Last nahmen warrn: Ok de mehr as 37.000 Hamborgers, de en Pension kriegen doot, de schüllt dor mit tohören. De Senaat hett nu fastleggt, dat ok se dat eene Mal 300 Euro bavento kriegen schüllt. Rund ölven Millionen Euro warrt dorför praat stellt. Dat Geld schall noch düt Johr utbetahlt warrn.

// Stand: 07.09.2022, Kl. 9:30

