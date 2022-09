Stand: 07.09.2022 09:30 Uhr Europameister in’t Trüchschicken

De Düütschen sünd Europameister in’t Trüchschicken. Jedet veerte Paket, dat bestellt worrn is, geiht nämlich ganz un gor oder mit en Deel vun dat, wat ordert worrn is, an den Händler wedder trüch. Dat hebbt Wetenschoplers vun’e Uni Bamberg faststellt. För dat verleden Johr geiht een dorvun ut, dat dat üm un bi 530 Millionen Paketen ween sünd, so veel as nirgends annerswo in Europa. Een vun de Grünnen för de ganze Saak is: In Düütschland is dat Trüchschicken mehrstendeels ümsünst.

// Stand: 07.09.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.09.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch