Stand: 06.09.2022 09:30 Uhr Gas-Priesen

De Gaspriesen, de na baven gaht, de sorgt ok för Maleschen bi de Handwarksbedrieven in Hamborg. Denn de meisten dorvun, de bruukt Gas. Dat is bi en Ümfraag vun de Hannelkamer rutsuert. Jedeen sövente Bedriev, de sett Eerdgas in de Produkschoon in. Dorünner sünd to’n Bispill Ünnernehmen, de Eten un Drinken levern, de Kledaasch reinmaken oder de Metall verabeiden doot. De Handwarks-Kamer, de will, dat ok de lüdden un middleren Bedrieven mehr ünner de Arms grepen warrt un nich blots de privaten Lüüd. //Stand 06.09.2022 Kl. 9:30

