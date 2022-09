Stand: 06.09.2022 09:30 Uhr Atomkraft as Reserv

Nich blots Eerdgas un Sprit warrt jümmers dürer. Ok de Stroompriesen gaht na baven. Dorüm wüllt se nu eerstmal twee Atomkraftwarken in Süüddüütschland nich stillleggen. De FDP fordert aver, dat se nich blots bet April as Reserv an’t Nett blieven schüllt, sünner ornlich wat länger. Dat süht ok de Opposischoon so: CDU-Chef Friedrich Merz will, dat ok dat drütte Kraftwark an’t Net blieven schall, in’t Emsland in Neddersassen. //Stand 06.09.2022 Kl. 9:30

