Stand: 06.09.2022 09:30 Uhr Piloten-Streik

Flegers, de utfallt un frustrerte Passageren: Mag ween, dat dat de vun morgen af an wedder geven warrt - ok in Hamborg. Denn de Lufthansapiloten, de wüllt wedder streiken un dat glieks twee Daag lang. Erst an’n Freedag sünd op de ganze Welt bummelig 800 Flegers utfullen. De Warkschop vun de Piloten „Vereinigung Cockpit“ will blots vun den Streik afseihn, wenn de Lufthansa en Anbott maken deit, wat een ut jümehr Sicht eernstnehmen kann. //Stand 06.09.2022 Kl. 9:30

