Stand: 06.09.2022 09:30 Uhr Hamborger CDU un AfD

Schall de Hamborger CDU fröhere AfD Littmaten opnehmen oder nich? Siet Jörn Kruse de Partei wesselt hett, warrt dorvöver banning dull diskereert. De CDU-Böversten vun’t Land sünd sik güstern Avend över twee Saken dorto eens worrn: In’n Groten un Ganzen schall dat mööglich ween, wenn de Lannsvörstand informeert warrt, dormit he in enkelte Fällen dorgegen stimmen kann. De Hamborger CDU will aver nich mit de AfD tosamenarbeiden. //Stand 06.09.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.09.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch