Stand: 06.09.2022 09:30 Uhr Messerangreep in Jenfeld

In Jenfeld is en Mann güstern Avend mit en Messer op sien Mitbewahner losgahn. Dorbi is de 50 Johr ole Mann swoor to Schaden kamen un müss in en Krankenhuus bröcht warrn. Wat de Polizei seggt, geiht dat bi em aver nich üm Leven un Doot. De anner, de em woll angrepen hett, den hett de Polizei glieks dorna tofaat kregen. De 45 Johr ole Mann weer geistig nich ganz dor un nu kümmert sik en Dokter üm em. //Stand 06.09.2022 Kl. 9:30

