Hamborgs Huusholt

Stand: 01.09.2022 09:30 Uhr

620 Millionen Euro. So veel Plus hebbt Hamborgs Verwalten un öffentliche Bedrieven in't verleden Johr maakt. Dat seggt Finanzsenater Andreas Dressel. De Oppositschoon in de Börgerschop süht dat mit de Finanzen jümmer noch as eernst an. Dat is keen soziaal gerechte Politik, meent de Linke. De CDU krittelt, een hett en half Milliarde Euro Schullen maakt, opgliek se op de anner Kant so veel inahmen hebbt.// Stand 01.09.2022, Kl. 9:30

