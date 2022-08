Stand: 31.08.2022 10:15 Uhr Gorbatschow is storven

Truer üm Michail Gorbatschow. De Mann, de den Nobelpries för Freden dragen hett un vörmalig de baverste Mann vun de Sowjetunion weer, is güstern Avend mit eenunnegentig Johren in Moskau storven. Gorbatschow gellt as een vun de Vadders vun de Düütsche Einheit un as een vun de, de hulpen hebbt, dat de Kole Krieg to Ennen güng. / Stand: 31.08.22 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 31.08.2022 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch