Stand: 31.08.2022 10:15 Uhr Mehr Geld för Bus un Bohn

De Senaat vun Hamborg stickt de tokamen Johrn mehr as dree Milliarden Euro in Bus un Bohn. Dormit schüllt ok de lang planten Vörhebben ümsett warden mit de S4 na Ahrensborg un mit de U5. Verkehrssenater Anjes Tjarks hett de Vörhebben güstern Avend in den Huusholt-Utschuß vörstellt. Un in dat Utbogen vun de S-Bohn wüllt se doröver rut noch een Milliard Euro sticken. / Stand: 31.08.22 Klock 09:30

