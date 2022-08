Stand: 30.08.2022 09:30 Uhr Na dat 9-Euro-Ticket

18 Millionen mal hebbt Minschen in Hamborg un ümto jemehr Auto stahn laten un dat Negen-Euro-Ticket bruukt. Dat hett de Hamborger Verkehrsverbund bi en Marktforschen rutfunnen. Dormit hett een bet to 75-dusend Tunnen CO2 inspoort. CDU un Linke verlangt nu en Nafolger för dat Negen-Euro-Ticket, de op Duer blieven sall. De AfD will keen Geld-Sprütt för en günstig Ticket geven. // Stand 30.08.2022, Kl. 9:30

