Stand: 30.08.2022 09:30 Uhr Kabinett-Klausur

Woans een de Minschen in de Energiekris mehr Last nehmen kann, doröver snackt se ok bi de Kabinettsklausur op Slott Mesebarg in Brandenborg. Dor sett sik vundaag Kanzler Olaf Scholz un de Ministers vun de Bunnensregeren tosamen. Mehrere Menen gifft dat in de Ampel-Koalitschoon ok doröver, wo dull se Atomkraft bruken süllt. // Stand 30.08.2022, Kl. 9:30

