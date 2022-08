Stand: 30.08.2022 09:30 Uhr Adler Group hett jümmer noch Schullen

Op dat Flach vun de vörmalig Holsten-Broeree sullen al lang Wahnungen boot warrn. Man mit dat Projekt geiht dat siet Johrn al nich vörran. Dat liggt ok an de Maleschen bi den Immobilienkunzern Adler Group. Un de warrt woll jümmer grötter. De Adler Group hett an'n Avend de Halfjohrstallen vörleggt. Dor kann een rutlesen, de Bedriev hett jümmer noch Schullen. Ok in anner Städer kaamt de Boprojekten nich vöran. // Stand 30.08.2022, Kl. 9:30

