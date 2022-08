Stand: 26.08.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Een Doden na Drogenfier

Na en Drogenfier in en Hotel op’e Reeperbahn mit een Doden steiht nu fast: All Lüüd, de dor an deelnahmen hebbt, de kaamt ut Hamborg. So as de Polizei dat Middeweken düsse Week seggt hett, harrn de fief jungen Lüüd so as dat utsüht Kokain, aver ok anner Drogen un ok Medikamenten un Alkohol in de Hotelkammer to sik nahmen. En 22-Jährigen is in de Drogennacht storven. Dat is aver nich uttosluten, dat he en Hartslag kregen hett. Dor in‘e Grupp mit bi ween is ok en 13 Johr ole Deern.

