Mehr Bussen un Töög gegen HVV-Chaos

De HVV will dat Kuddelmuddel in’n Griff kriegen na den Brand, den dat dor för meist dree Weken an’n S-Bahnhoff Elvbrüchen geev. Un so föhrt dor af vundaag bavento noch föffteihn Moia-Bussen twüschen Hammerbrook un Veddel hen un her. Dat gifft mehr Bussen, de dor bavento noch buten de Reeg föhren doot un af Maandag ok mehr Töög. Pendlers mööt dor an de Steed aver liekers woll noch bet Midde September düütlich mehr Tiet inplanen.

