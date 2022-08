Stand: 26.08.2022 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Un dat geiht eerstmal noch so wieder so as wi dat al kennen doot ut’e verleden Daag un Weken: hitt un veel Sünn bi Temperaturen vun bet to 28 Graad. Opstunns sünd dat 21 Graad in Fuhlsbüddel. Aver: Af hüüt Middag fangt dat denn an, anners to warrn, dat Regenrisiko stiggt. Laatstens af hüüt Namiddag gifft dat denn deels ok dulle Gewidder mit deels ok ornlich Regen dorbi, wat denn so bet to’n Avend hen duren deit. Dorna beruhigt sik dat Wedder denn wedder. Dat een oder anner Regenschuer kann dat denn villicht noch geven, aver anners as sünst köhlt sik dat denn för ne längere Tiet af un af morgen un de tokamen Week warrt dat denn nich mehr ganz so hitt as nu. De Temperaturen liegt dor denn so üm un bi 22 Graad.

// Stand: 26.08.2022, Kl. 9:30

