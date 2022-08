Stand: 25.08.2022 09:30 Uhr Angreep in Ukrain

In de Ukrain sünd güstern bi en Angreep op en Bahnhoff minnst 22 Minschen sturven. Masse Minschen sünd an't Liev to Schaden kamen. Mit den Krieg in de Ukrain hett sik güstern Avend ok de UN-Sekerheitsraat in New York ut'nannersett. De Westen hett dorbi noch mehr Militär-Hölp ankünnigt. // Stand 25.08.2022, Kl. 9:30

