Düsse Week: Bahnfohren kann länger duern

Lüüd, de mit de Bahn ünnerwegens sünd, de mööt in’n Harvst dormit reken, dat mehr Töög to laat kaamt. Dat weer vun’n Fohrgastverband Pro Bahn an’n Dünnersdag to hören. De Bunnsregeren plaant, dat Töög de Ööl, Köhl un Gas laadt hebbt, op de Schien Vörfohrt hebbt – ok vör Personentöög. So wüllt se afwennen, dat Köhlenkraftwarken nich mehr noog Brennstoff hebbt. Böös marken warrt een dat woll op de Streken na Hannover, Bremen un Lümborg.

