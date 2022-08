Stand: 19.08.2022 09:30 Uhr Cruise Days in Hamborg

Dree Johr lang weern se wegen Corona utfullen – hüüt gifft dat wedder de Cruise Days in den Hamborger Haven. De Veranstalters rekent mit fief grote Krüüzfohrtscheep, dormang ok de Queen Mary 2 vör de Elv-Philharmonie. De Haven schall wedder heel un deel in blauet Licht lüchten. Gegenwind kümmt vun den NABU – dör de Krüüzfohrers warrt de Luft op Duer leger, so de Naturschuulbund.

/ Stand: 19.08.2022, Klock 9:30

