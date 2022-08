Stand: 18.08.2022 09:30 Uhr Hamborg boot ne’e Scholen

För mehr as 260.000 Hamborger Schölerinnen un Schölers fangt vundaag dat ne’e Schooljohr an: en Rekord. In de Stadt boot se nu ok mehr Scholen. 44 ne’en sünd plaant. Verleden Johr sünd 380 Millionen Euro för den Bo vun Scholen utgeven worrn. To de grötteren Projekten höört de ne’e Stadtdeelschool Altno to. De schall tokamen Johr fardig ween.

/ Stand: 18.08.2022, Klock 9:30

