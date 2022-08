Stand: 18.08.2022 09:30 Uhr Imp-Plicht gegen Masseln

Siet 2020 gellt för Kinnergoorns un Scholen en Imp-Plicht gegen Masseln. Dor harrn en Reeg Familien gegen klaagt. Se meent, de Imp-Plicht grippt över de Maten in dat Grundrecht op de sonöömte körperliche Unversehrtheit in. Un dat sülvige gellt ok för ehr Recht as Öllern, de Kinner optotrecken. Is de Plicht rechtens oder nich? Dat Bunnsverfatensgericht maakt hüüt künnig, wat se dorto beslaten hebbt.

