Stand: 18.08.2022 09:30 Uhr Wichtig Drapen in de Ukraine

In de Ukraine gifft dat vundaag en heel wichtig Drapen: De ukrainsche Präsident Wolodimir Selenskyj warrt mit UN-Generaalsekretär Antonio Guterres un den törkschen Präsident Recep Tayip Erdogan snacken. Dat geiht dorüm, woans dat in den Ukraine-Krieg wiedergahn kunn. De Törkei is toversichtlich: Erdogan snackt vun Gespräken, de den Krieg to en Enn bringen kunnen. De Vereenten Natschonen sünd dor vörsichtiger.

/ Stand: 18.08.2022, Klock 9:30

