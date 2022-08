Stand: 17.08.2022 09:30 Uhr Hamborg spart Energie

Weniger anböten, weniger Licht anmaken, de Sööd dichtmaken un de Paternosters stillstahn laten: So will Hamborg Energie sparen. De Senat hett dorto güstern en Plaan mit fiefuntwintig Punkten publik maakt. De Ümweltverbänn sünd mit’n Plaan al recht tofreed: Man dor kunn noch en beten mehr gahn, heet dat. Ok noch nich rut is, wat mit de Gas-Ümlaag warrt – un wat de Hamborger Energiewarken se an de Kunnen wiedergeven müssen. De Senat süht de Saak so, dat en kommunalen Gas-Höker ok seggen kunn: Ik geev de Gas-Ümlaag nich an miene Kunnen wieder, so dat se dormit keen Last hefft. | Stand 17.8.2022 Kl. 9:30

