Stand: 17.08.2022 09:30 Uhr Schoolbeginn mit Rekord

Dat ne'e Schooljohr geiht morgen mit en Rekord los. 260.000 Schölers sünd denn in Hamborg op School – noch 6.000 mehr as in't verleden Johr. Schoolsenater Ties Rabe will nu 540 ne'e Steden för Schoolmeesters utschrieven, so dat dat in de Klassen nich eng warrt. De Warkschop "Erziehung un Wetenschop" föddert, dat na de Corona-Tiet ok mehr Lüüd för de School-Sozialarbeit un de School-Psychologie instellt warrn müssen. | Stand 17.8.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.08.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch