Stand: 16.08.2022 09:30 Uhr Keen Vörgahn gegen Scholz

In Hamborg warrt nich ünnersöcht, wat Kanzler Olaf Scholz wat mit'n Cum-Ex-Schandaal to doon harr. Ok gegen Börgermeester Peter Tschentscher warrt nich vörgahn. De Staatsafkaatschap Hamborg süht kenen Anfangsverdacht wegen Bihülp to'n Stüerbedrug. Dormit is de Afkaat Gerhard Strate mit sien Straafanzeigen gegen de twee SPD-Politikers nich dörkamen. | Stand 16.8.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.08.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch