Stand: 16.08.2022 09:30 Uhr Fröhwarnsystem in de Elv

Dat is wieder nich rut, woan dat liggt, dat de Fisch in de Oder krepert sünd. Dat Bunnsümweltministerium hoopt, dat dat vundaag wat Needs vun de Ünnersöken gifft. Annahmen warrt, dat Gift in de Oder rinkamen is. De Ümweltbehöörd in Hamborg sä, för de Elv geev dat för so wat en System, mit dat man fröh faststellen kann, wenn wat in't Water lopen is, wat dor nich rin schall. Eerstmal warrt stüttig Waterkontrollen maakt – un denn hefft se ok noch de Waterflöh in't Oog. Wenn de anners sünd as normal, denn warrt glieks Waterproven nahmen. | Stand 16.8.2022 Kl. 9:30

