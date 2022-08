Stand: 16.08.2022 09:30 Uhr Stadtreinigen maakt Bilanz

In de Hamborger Huusholden is in't verleden Johr wedder en beten weniger Restmüll anfallen as in't Johr 2020. So steiht dat in'n Geschäftsbericht vun de Hamborger Stadtreinigen. Mehr Müll hett de Reinigen man bi de Industrie un anner Bedrieven insammelt. | Stand 16.8.2022 Kl. 9:30

