Stand: 15.08.2022 09:30 Uhr Nich noog Erziehers in Hamborger Kitas

De Kitas in Hamborg hebbt nich noog Mitarbeiders. Wat de Warkschop Verdi seggt, fehlt dor üm un bi 4.000 Steden. Verdi verlangt betere Arbeitsbedingen un mehr Geld för Lüüd, de dor jemehr Utbillen maakt. De Soziaalbehöörd Hamborg will dor nix vun weten un meent, vun en Mangel an Personaal kann de Reed nich ween. Se hebbt in de verleden teihn Johr mehr as 7.000 Mitarbeiders dorto kregen. Un de Erziehers wöörn ok recht goot betahlt warrn. // Stand 15.08.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.08.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch