Stand: 15.08.2022 09:30 Uhr Klima-Aktivisten in Akschoon

Kreativen Protest, Demonstratschonen oder Blockaden. De Klima-Aktivisten hebbt an't Wekenenn op heel verscheden Oort in Hamborg demonstreert. Man dorbi sall dat nich blieven, sä de Sprekersch vun't Bündnis "Ende Gelände". Wat se seggt, kann de Protest noch duller warrn. De Polizei maakt sik dor beten Sorgen üm. En Sprekersch hett nochmal ganz düütlich seggt: Maakt een Saken toschannen, denn is dat en Straaftaat un de warrt ok verfolgt. // Stand 15.08.2022, Kl. 9:30

